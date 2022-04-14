Başkan Atabay’dan Fevzipaşa’ya imar müjdesi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Fevzipaşa Mahallesi için beklenen imar müjdesini verdi. Başkan Atabay, "İmar planı yürürlükte; vatandaşların endişesi olmasın. Hukuk dışında ortaya atılan iddialara inanmayın" dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada 2014 yılındaki seçim vaatleri arasında yer alan 4 imar planından 3'ünü hayata geçirdiklerini belirten Başkan Atabay'a Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu da eşlik etti.

Toplantıda, vaatler arasında yer alan Fevzipaşa Mahallesi imar planı için çalışmalarda sona geldiklerini müjdeleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Fevzipaşa'da ki planı öncesinde diğer 3 imar planı yapıldı. Geriye bu kalmıştı fakat bazı itirazlar nedeniyle süreç uzadı ve mağduriyet doğdu. Süreçle ilgili ilk iptal 2014’den önce, bizim dönemimizdeki ilk onama ise 2017’de oldu. Onamadan sonra ilk iptal 2019’da elimize ulaştı. 2019 senesindeki iptali Danıştay bozdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla yeni plan yapılarak yürütülen mahkeme neticesinde 2022’de imar planları yenilendi ve plan onaylandı. 2020’de onanan plan için Plancılar Odası iptal davası açtı. Bu davada mahkeme içerisinde 2 parseli bozma kararı alındı ve geri kalan kısım onandı. Başka kişilerce açılan davalar vardı; orada verilen kararın bir şekilde yanlış anlaşılmaya neden olması üzerine bizler düzeltme istedik. Net şekilde karar yazıldı ve Fevzipaşa imar planı yürürlüğe girdi" dedi.

Başta Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen yatırımcıların Fevzipaşa ve Akbük Mahalleleri'nde incelemede bulunduklarını belirten Başkan Atabay, bu noktalarda Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesince yürütülen çalışmaların kritik rol oynadığını söyledi. Vatandaşlara sosyal medya ve bazı internet sitelerinde Fevzipaşa Mahallesi imar planı hakkında ortaya atılan hukuk dışı iddialara inanmaması gerektiğini hatırlatan Başkan Atabay, "Vatandaşların endişesi olmasın. Hukuk dışında ortaya atılan iddialara inanmayın" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.