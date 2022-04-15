Milas mermeri dünyaya ihraç ediliyor

Sodra Dağından çıkarılan mermerleriyle ünlenen ve antik çağlarda Karialıların başkenti olan Mylasa şehri 2 bin yıl sonra yeniden mermercilikte adını duyurmaya başladı. Muğla'nın Milas ilçesi Boğayokuşu Mevkiindeki taş ve mermer ocağından çıkarılan ve “Mylasa” adıyla marka tescili yapılan Milas mermerleri Güllük ve İzmir Limanlarından Hindistan, Çin, Libya ve Mısır’a ihraç ediliyor.



Antik çağlarda Karialılar’ın başkenti olan Mylasa (Milas), şehrin hemen arkasında yükselen Sodra Dağı’ndan çıkarılan mermerlerle ünlenmişti. Sodra Dağı’nın mermerleri ile inşa edilen şehir “Abideler şehri” veya “Mermerler şehri” olarak ün kazanmıştı. Tarihte mermerleri ince tabakalar halinde kesmede ve işlemedeki ustalıklarıyla ün kazanan Karialı mermer ustaları Mısır’dan Roma’ya kadar davet edildikleri pek çok ülkede ve şehirde önemli eserler inşa etmişlerdi.



Karialılar’dan sonra unutulup giden Milas mermerciliği 20’inci yüzyılda “Milas beyazı“, “Leylak damarlı Milas mermeri“, Kıyıkışlacık ve Kalınağıl’da çıkarılan bordo renkli “Milas kırmızı mermeri” adlarıyla bir süre daha adını duyurmuştu. 20. yüzyılın sonlarına doğru adeta unutulan Milas mermerciliği şimdi yeniden hayat buluyor. Milas’ın Boğayokuşu mevkiindeki ocaklardan çıkarılmaya başlanan mermerler “Mylasa” adıyla markalaştırıldı. Renk ve desen özelliklerine göre “Mylasa White“, “Mylasa Silver“, “Mylasa Rosa“, Mylasa Veincut” ve “Mylasa Sandy” adlarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nda (TPMK) marka olarak tescillendirildi.



İlk olarak Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Yüksel‘in firması tarafından alınan “taş ocağı” ruhsatı ile çalışmaya başlayan ocakta daha sonra çok kaliteli mermerlere rastlanınca Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MİGEM) başvurularak taş ocağının yanı sıra mermer ocağı ruhsatı da alınmıştı. Daha sonra işletmesi sürdürülen mermer ocağında çıkan mermerler kalite, renk ve desen özellikleriyle mermercilik dünyasının ilgisini çekmeye başlamıştı. Bunun üzerine firma ocaktan çıkardıkları farklı renk ve desendeki mermerlere TPMK’den 5 farklı adla marka tescili yaptırmıştı. Katıldığı mermercilik fuarlarında ve internet ortamında yapılan tanıtımlarda beğeni kazanınca Milas mermerlerine ihracat kapısı da açılmış oldu. Milas mermerleri Güllük ve İzmir Limanlarından başta Hindistan ve Çin olmak üzere Libya ve Mısır’a ihraç edilmeye başlandı.



Açtıkları taş ocağında çok kaliteli bir mermer damarına rastlamalarının bir şans olduğunu belirten MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel “Milas zaten tarih boyunca mermerleriyle ün kazanmış bir yer. Bu nedenle taş ocağımızda böyle kaliteli bir mermer damarına rastlamamız sürpriz de sayılmamalı” dedi.



Ocakta çıkan mermerin renk ve desen özelliklerinin mermercilik dünyasında çok tercih edilen türde olduğunu anlatan Yüksel “İnternet ortamında yaptığımız tanıtımlarda, mermercilik fuarlarında yaptığımız sergilemelerde mermerlerimiz çok beğenildi. Yurtdışından talepler gelmeye başladı. Çin’e, Hindistan’a, Libya ve Mısır’a mermer ihracatımız başladı. Bunun arkasının geleceğinden eminiz” diye konuştu.



Taş, mıcır ve mermer ocağı işletmesinde çevreye de dikkat ettiklerini anlatan Mustafa Yüksel, ocağımızda bir de kırma tesisi kurduk. Taş ve mermer bloklarından çıkan kırılmış parçaları burada öğüterek kum ve mıcır elde ediyoruz. Bu yüzden bizim ocağımızda doğaya atılmış taş ve mermer kırıkları göremezsiniz. Ayrıca işletme dışı kalan alanlarda hemen ağaçlandırma çalışması yapıyoruz” dedi.

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