Milas’ta meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi’nde Ferdi B.’nin kontrolünde seyreden 48 LK 877 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan engelli olduğu öğrenilen şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen sürücü Ferdi B. ve yaya yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.