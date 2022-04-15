Köyceğiz Kaymakamı Maslak’tan Kaunos Antik kentini gezdi

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Kaymakamı Mustafa Maslak Kaunos Antik Kentine ziyaret gerçekleştirdi.



Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Kaunos Antik Kentinin bölümlerini gezerek, kazı çalışmalarını yerinde gördü. Kaymakam Maslak’a, ziyaretinde Kaunos Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük eşlik etti. Kaunos Antik Kentinde incelemelerde bulunan Kaymakam Maslak’a Kazı Başkanlığı yetkilileri tarafından Kaunos Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmaları, kent tarihi, restorasyon ve çevre düzenlemesi konuları hakkında bilgi verildi.

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