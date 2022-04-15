Marmaris'te yakalanan 'Baron' lakaplı uyuşturucu kaçakçısının ifadesi ortaya çıktı (2)

İÇİ DÖVİZ DOLU ÇANTAYI TESLİM EDEN İŞÇİ: HARAMI SEVMİYORUM
Marmaris'te İçmeler Mahallesi'ndeki Koca Mehmet Parkı'nda çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bankta çantanın unutulduğunu fark eden Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Ali Eren, DHA muhabirine konuştu. Kontrol ettiği çantanın içinde döviz ve Türk lirası olduğunu gördüğünü belirten Eren, durumu amirlerine bildirdiğini söyledi. 11 yıldır belediyenin engelli kadrosunda temizlik personeli olarak görev yaptığını anlatan Eren, insanlık görevi yaptığını kaydetti. 'Baron' lakaplı Rawa Majid'in uyuşturucu kaçakçısı olduğunu haberlerden öğrendiğini anlatan Eren, "Parkta temizlik yaptığım sırada, bankın üstünde cüzdan buldum ve amirlerime bildirdim. Daha sonra polise bildirdik, ifade verdik ve tutanak tutuldu. 400 dolar bahşiş bıraktı, aldım. Ben insanlık görevimi yaptım. Alın terimle para kazanmak istiyorum, haramı sevmiyorum. Kimsenin parasında gözüm yok" dedi. (DHA)Fırat AKAYCavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Fırat AKAY-Cavit AKGÜN
2022-04-15 17:17:07
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.