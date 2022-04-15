Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi

DHA

Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'da bir evin ikinci katında, elektrik kontağından çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü, eşyalar kullanılamaz duruma geldi.
Bodrum ilçesi Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evin ikinci katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin büyük kısmını sararken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-04-15 17:31:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te yakalanan 'Baron' lakaplı uyuşturucu kaçakçısının ifadesi ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Marmaris'te yakalanan 'Baron' lakaplı uyuşturucu ...
Muğla’da tarımsal sulama ve çözüm önerileri toplantısı Muğla’da tarımsal sulama sorunları ve çözüm öneriler toplantısında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, gelecekte yağmur suyu hasadının vazgeçilmez olacağını açıkladı.
YEREL HABERLER Muğla’da tarımsal sulama ve çözüm önerileri ...
Ortaca’da ev küle döndü
YEREL HABERLER Ortaca’da ev küle döndü
Köyceğiz Kaymakamı Maslak’tan Kaunos Antik kentini gezdi
YEREL HABERLER Köyceğiz Kaymakamı Maslak’tan Kaunos Antik kentini ...
Evde bakım hizmetleri ile 208 bin 750 tıbbi müdahale Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetleri ile desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında oluyor.
YEREL HABERLER Evde bakım hizmetleri ile 208 bin 750 tıbbi ...
71 Diyabetli çocuğa sensör Muğla’da yaklaşık 200 Tip-1 diyabetli çocuktan 71’i kan şekeri ölçümü için artık parmaklarının delinmesine gerek kalmadan sensör cihazı ile ölçümleri yapılacak.
YEREL HABERLER 71 Diyabetli çocuğa sensör Muğla’da yaklaşık 200 ...
Milas’ta meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Milas’ta meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. ...
Başkan Oktay Marmaris’e gelen Ukraynalılarla görüştü
YEREL HABERLER Başkan Oktay Marmaris’e gelen Ukraynalılarla görüştü
Milas Kemikler Mahallesi iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Milas Kemikler Mahallesi iftar yemeğinde bir araya ...
Köy Enstitülerinin kuruluşunun 82'inci yıl etkinliği
YEREL HABERLER Köy Enstitülerinin kuruluşunun 82'inci yıl etkinliği
Marmaris'te yakalanan `Baron´ lakaplı uyuşturucu kaçakçısının ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Marmaris'te yakalanan `Baron´ lakaplı uyuşturucu ...
Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yıl boyunca şampiyona ve turnuvalarda başarılı olan sporcular ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
YEREL HABERLER Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde ...
Çayhisar Deresi’nde taşkın riski azalacak
YEREL HABERLER Çayhisar Deresi’nde taşkın riski azalacak
Bodrumspor'un rakibi 1461 Trabzon
YEREL HABERLER Bodrumspor'un rakibi 1461 Trabzon
Milas mermeri dünyaya ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Milas mermeri dünyaya ihraç ediliyor
Marmaris Kaymakamlığı, yardımlaşma vakfına kayıtlı vatandaşlara iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamlığı, yardımlaşma vakfına kayıtlı ...
Fethiye’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Belediye işçisinin bulduğu çantanın sahibi İnterpol´ün aradığı 'Baron' çıktı
YEREL HABERLER Belediye işçisinin bulduğu çantanın sahibi ...
Uyuşturucu taciri narkotik ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri narkotik ekiplerinden kaçamadı
Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca yakalandı Şüpheli tavırları ele verdi, kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kırmızı bültenle aranıyordu, çantasını unutunca ...
Datça’da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça’da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Başkan Atabay’dan Fevzipaşa’ya imar müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Atabay’dan Fevzipaşa’ya imar müjdesi
Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Tur teknesine eşlik eden yunus böyle görüntülendi
Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Marmaris Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.