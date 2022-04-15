Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'da bir evin ikinci katında, elektrik kontağından çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü, eşyalar kullanılamaz duruma geldi.

Bodrum ilçesi Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evin ikinci katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin büyük kısmını sararken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-04-15 17:31:06



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