Hülya Avşar, sahne performansı için gün sayıyor

Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da karşılayacak olan başarılı sanatçı Hülya Avşar, muhteşem sahne performansı için gün sayıyor.



Türkiye'nin en güzel kadın sanatçıları arasında yer alan Hülya Avşar, bayramın birinci günü 2 Mayıs Pazartesi akşamı vereceği konserle ''Azka Bayram Konserleri''nin açılışını yaparak 2022 yazına sahnede merhaba diyecek. Çok özel sahne performansı için repertuarına yepyeni şarkılar ekleyen başarılı sanatçı, sürprizleriyle de herkesi şaşırtacak. Konser performansı için modacılarına yeni kıyafetler sipariş eden Hülya Avşar, sesi ve eşsiz yorumu ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

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