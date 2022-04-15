Bir anda tutuşan ev alev alev yandı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evin ikinci katında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda yanmaya başlayan ev saniyeler içerisinde alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle birlikte kısa sürede alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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