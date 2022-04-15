Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kereste yüklü kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.



Kaza, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol Duman (44) yönetimindeki 48 ABT 977 plakalı kereste yüklü kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kamyonet sürücüsü Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette yolcu konumunda bulunan A.D. (41), B.E.Y. (11) ile D.D. (8) Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştıkları kamyonetten çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gerekli incelemelerin ardından Duman'ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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