‘Sende Gel Dows Kafe’ Menteşe’de açılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapımı tamamlanan ‘Sende Gel Dows Kafe’ yakında hizmete giriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye’nin ardından Menteşe ilçesinde de ‘Sen de Gel Down Kafe’yi hizmete açıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde 253 metrekare alan üzerine kurulan ‘Sen de Gel Down Kafe’ sabah saat 08.00 ile akşam saat 22.00 arasında açık olacak. Günlük 250 misafirin ağırlanabileceği kafede engelli ve Down Sendromu yaşayan bireyler fazla yorulmayacakları şekilde çalışabilecek.

Proje çerçevesinde Down Sendromlu bireylerin öncelikli olduğu kafede engelli gençlerin istihdam edildiği sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri sağlanıyor. Özel bireyler kafeterya ’da garson ve kasiyer olarak görev yapacak.

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