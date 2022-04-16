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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’ten Rodos’a feribot seferleri başladı

İHA

Marmaris’ten Rodos’a feribot seferleri başladı

Pandemi tedbirleri çerçevesinde 2 yıldır yapılmayan MarmarisRodos feribot seferleri, normalleşme sürecinin ardından bu sabah 09.15'te başladı.
Muğla’nın Marmaris ilçesi limanından Rodos’a ilk sefer 16 Nisan sabahı saat 09.15’te gerçekleşti. Feribot ile Rodos’a gidecek olan yolcular sıkı güvenlik tedbirleri ile pasaport, vize, bilet ve aşı kartı kontrollerinin ardından feribota geçtiler. 180 yolcu ile Rodos’a giden feribotun Marmarisli misafirlerinin yanı sıra yabancı misafirleri de vardı. Aşı kartı olmayan üç vatandaşın biletleri iptal edildi, feribota alınmadı.
7 yaşındaki oğlu Yiğit ile günü birlik Rodos'a gidecek olan Serpil Yağmur, "Rodos’a gideceğiz gezmek için akşama yakın döneceğiz. Marmaris’ten açılmasını hevesle beklediğimiz için yakınken açılır açılmaz hemen gidelim istedik" dedi.
Marmaris'te yaşayan Ali Oğul Yaymış, "İki yıl aradan sonra çok özlemişiz, hemen günü birlikte olsa gidip görelim istedik" diye konuştu.
Firmanın Operasyon Müdürü Sertaç Erarslan, "İki yıl aradan sonra bugün ilk Rodos’a ilk seferimizi gerçekleştirdik, iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. 180 kişi ile gittik bugün, aralarında aşı kartları olmayan 3 kişi oldu, ancak onlarda PCR testlerini tamamladıktan sonra ilk seferde tekrar gidebilirler" ifadelerini kullandı. Erarslan, feribot seferlerinin tarihleri ile ilgili olarak ise "Nisan ayı içinde haftada dört gün yapılacak seferlerimiz, 1 Mayıs itibari ile her gün yapılacak" şeklinde bilgi verdi.
Operasyon Müdürü Erarslan Avrupa birliğine tabi Rodos adasına geçiş için gereken şartlar hakkında da "Gidiş şartlarında iki aşılı ikinci aşının üzerinden 9 ay geçmemiş olması gerekiyor, 3. doz aşıları varsa direkt gidebiliyorlar, hiçbir sorun yok. Eğer bu kriterleri taşımıyorlarsa PCR testi ya da antijen testi yaptırması gerekiyor misafirlerimizin" sözlerini kullandı.
60 dakika süren MarmarisRodos seferleri için pasaport, vize ve aşı kartı gerekiyor. Yeşil pasaporta ise vize istenmiyor. Türkiye pasaportlular ise bir defaya özgü 150 TL yurt dışına çıkış harcı ödüyor.
09.15 feribotu ile günübirlik Rodos’a gidenler, oradan 17.00 dönüş feribotu ile saat 18.00'de tekrar Marmaris’e dönecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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