Yardımsever komiser Bodrum'da rallide yarıştı



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Bodrum'da Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası renkli görüntülerle başladı. Geçen yıl İzmir'de meydana gelen sel felaketinde vatandaşlara yardım eden Komiser Enez Al da yarışlara katılan sporcular arasında yer aldı. Parkurların zor olduğunu söyleyen Al, "Emniyet içerisinde böyle yarışların olmasını çok isterdim. Gençler bu spora başlarsa çok keyif alacaktır ve bir daha bırakamayacaklardır" diye konuştu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve 15-17 Nisan'da Bodrum'da düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası büyük heyecanla başladı. Şampiyon pilotların katıldığı yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kızılağaç servis alanında sırasıyla start alan 134 sporcu 67 otomobil ile kıyasıya mücadele etti. Üç etaptan oluşan yarışlar sırasıyla Mumcular, Çamarası, Pınarlıbelen ve Güvercinlik'te ormanlık alanda yapıldı. Pilotlar zorlu etaplardan geçerken mücadeleleri nefes kesti, o anlarda ise renkli görüntüler oluştu.

KOMİSER AL: ZOR BİR SPOR

Geçen yıl şubat ayında İzmir'de meydana gelen sel felaketinde yolda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım eden Komiser Enez Al da yarışlara katıldı. Bodrum'daki yarışlara ilk kez katılan Komiser Al, etapların zor olduğunu dile getirdi. Polis teşkilatı içerisinde yarışların yapılmasını istediğini söyleyen Komiser Enez Al, "Bodrum Rallisi'ne ilk defa katılıyorum. Dün antrenman yaptık, etaplar zor. Bitirme hedefimiz var. Ralli geçmişim polis olmadan öncesine dayanıyor. Polis olmadan önce bu işi yapıyordum. Polis olduktan sonra, üstlerimizin izin verdiği taktirde bu işe devam edebildik. Keyifli ama zor bir spor. Çok yoruyor ama elimizden geleni yapıyoruz. Kategorilerimizde birinciliklerimiz var. Gençler bu spora başlarsa çok keyif alacaktır ve bir daha bırakamayacaklardır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Enez Al hazırlık detayları

Enez Al'ın açıklamaları

Etaplardan detay

Etaptan drone detayları

Genel ve detay görüntüKj: Haber Kamera: Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2022-04-16 15:39:50



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