Rodos’a giden feribot Marmaris’e geri döndü

2 yıl aradan sonra bu sabah başlayan MarmarisRodos feribot seferi ile günü birlik gidenler ve Rodos’tan gelenler Marmaris’e indi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi limanından Rodos’a ilk sefer 16 Nisan sabahı saat 09.15’te gerçekleşti saat 17.00 de Rodos’tan Marmaris’e geri geldiler. 180 yolcu ile Rodos’a giden Feribot 200 yolcu ile Marmaris gümrüklü limanına giriş yaptı

Datça’da yaşayan Giray Gündoğan ‘’ Günübirlik Rodos’a gidip döndük, çok kalabalık değildi, Marmaris daha hareketli ‘’ dedi.



Sabah gidip akşam üzeri aynı feribot ile dönen Hayal Erdoğan ‘’ daha önce de bir çok kez Rodos’a gittik çok güzeldi. Daha önce gittiğimiz yerlere uğradık keyifli vakit geçirdik alışveriş yapmadık buradan biraz daha pahalı bulduk ‘’ şeklinde konuştu.



Firmanın Operasyon Müdürü Sertaç Erarslan ‘’ Sabah 180 kişi ile giden feribotumuz 200 kişi ile geri döndü, 70 kişi Yunan vatandaşı’’ dedi.



Rodos’ta yaşayan 74 yaşındaki emekli denizci Abdullah Maraşlı ‘’ Ben Rodosta yaşıyorum burada işlerimiz onları halletmeye geldik, 6 gün kalacağız, akrabalarımız İzmir’de, rahmetli dedem Datçalı belki Datça’ya gideriz işlerimizin durumuna bağlı. Ben 36 yıl yıl denizcilik yaptım, büyük gemiler ile Yunan adalarından dünyanın birçok yerine yolcu götürdüm şimdi emekli oldum ada da ailem ile yaşıyorum ‘’ dedi.



Rodos’tan dönenler pasaport kontrollerinin ardından gümrük işlemlerini yaparak limandan ayrıldı.



60 dakika süren MarmarisRodos seferleri için pasaport, vize ve aşı kartı gerekiyor. Yeşil pasaporta ise vize istenmiyor. Türkiye pasaportlular ise bir defaya özgü 150 TL yurt dışına çıkış harcı ödüyor.

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