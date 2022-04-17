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Tekne atıklarını toplayarak denizlerin kirlenmesini önleyen dernek, çevreciler ile buluştu

İHA

Tekne atıklarını toplayarak denizlerin kirlenmesini önleyen dernek, çevreciler ile buluştu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Deniz Temiz Turmepa Derneği Marmaris çevrecileri ile buluşarak denizleri ve çevreyi temiz tutmak için konuştu. Marmaris'te toplanan çevreciler sezon açılışı ve denizlerde oluşacak kirlilikleri nasıl önleyeceklerinin istişarelerini yaptı.

DenizTemiz Derneği Turmepa Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergül ‘DenizTemiz Derneği Turmepa’nın atık alım teknelerinden üçünün sezon hazırlıkları tamamlandı. İstedik ki, teknelerimiz Hisarönü ve Marmaris Körfezi’ndeki faaliyetlerine başlamadan önce bir kutlama yapalım dedik bu vesileyle çevreciler ile bir araya geldik ‘’ dedi.

Denizlerin yüzen vidanjörleri olarak adlandırılan teknelerin 3 ü Marmaris bölgesinde hizmet veriyor. Selimiye, Orhaniye ve Marmaris körfezinde bulunan teknelerde 2 şer personel görev yapıyor.

Atık Toplama Tekneleri Koordinatörü Mete Çece ‘’ 3 senedir bu organizasyonda koordinatör olarak görev yapıyorum. Yedi teknemiz var bölgede, Çeşme'den Fethiye arasında bu bölgelerde hizmet vermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezon toplam 7 bin 222 tekneye yanaşmış. Geçen yıl yani bu ortalama günlük 15 tekneye ulaşmış her bir teknemiz. 2 milyon litrenin üzerinde bu. Tabii 3 milyon litreye yaklaştık bu anlamda. Buna baktığınızda genel itibariyle bilimsel veri olarak da bunu 8'e çarpıyor. 24 milyon litre civarında bir deniz suyunu temiz tuttuk anlamında ifade ediliyor. Bunu böyle mütalaa ettiğinizde ciddi bir rakam tabii bu da. Böyle bakıldığında ciddi rakamlara gelmiş olduğunu görüyoruz. Buradaki amacımız işte bir çevre bilinci oluşturabilmek bir de yarınlar için denizlerimizin daha mavi kalabilmesi ‘’ şeklinde konuştu.

DenizTemiz Derneği Turmepa yönetim kurulu üyesi Müdürü Erkan Özata ‘’ Tabii bu etkinlikler çok önemli. Yaz sezonunun başındayız ve turizm haftasındayız. Denizler konusunda insanların bilinçlenmesi, kirliliklerin önüne geçilmesi anlamında bu şekilde toplamamız gerçekten çok etkili olacak. Özellikle deniz turizminde kollarımız bir hayli kalabalıklaşıyor. Şimdiden bu teknelerin erkenden bakımlarını yapıp suya indiriyoruz. Her türlü alargada, demirdeki teknelere de mobil olarak hizmet verebiliyoruz. Aynı zamanda sabit istasyonlarımıza da tekneler yanaşarak her türlü atığını verebiliyorlar. Bizler her zaman bu tür etkinliklerin içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz ‘’ diyerek teknelerin atık toplamak için metreküp hesabı ile çalıştıklarını ve metreküp başına 100 TL atık bedeli alındığını belirtti.

Denize çöp atmanın cezasını Sahil Güvenlik Ekipleri veriyor
Erkan Özata ‘Denize her türlü atık atmak, çöp bırakmak, tekneyi deterjanlı suyla bile yıkamak yasak bu konuda herkesi bilgilendiriyoruz. Öncelikle bu işi yapan kişileri uyarıyoruz daha sonra da Sahil Güvenlik Komutanlığı bu konuda hassas gerekli yaptırımlar ve cezalar zaten sahil güvenlik ekipleri tarafından uygulanıyor. Ama dediğimiz gibi bizim direk kişilere ceza kesmek gibi bir sorumluluğumuz yok, yetkimiz de yok. Ancak biz yeterli uyarıyı yaptıktan sonra güvenlikle ilgili irtibata geçerek denizi kirletenleri takip ediyoruz ‘’ dedi.

Toplantıya katılan Marmaris Kod 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Murat Ersan ise ‘’ Dernek, Marmaris'te görev yapan çalışan çevrecileri bir araya getirerek Ege Turizm Haftası'nı da bir şekilde kutluyoruz diyebiliriz. Bunu organize ettiler ve üç tane tekne Marmaris'te atık alımı için göreve başlayacak. Zaten biz de Turizm İl Kültür Müdürlüğü ile Muğla Turizm İl Kültür Müdürlüğü ve TURMEPA ile beraber bu hafta temizlik etkinliklerine başlayacağız. Teknelerin sayısı yavaş yavaş artıyor çok ciddi alımlar, atık alımları yapıyorlar fakat altyapıda ciddi bir sorunun olduğu ortaya çıktı ki bunu zaten biliyorduk. Yatlar Koylarda başıboş dolaşıyor çok çabuk sintineleri doluyor bunları tekrar deşarj etmeleri lazım bunun için yeterli bir tekne olduğuna inanmıyorum. Belediye alıyor, marinalar da alıyor ama atık alım tesislerimiz az bunları çoğaltmamız gerekiyor. Yapılacak iş tekne sayısını arttırmak ve atık alım tesislerini çoğaltmak. Ben bu konuda parmak basmak istiyorum. Bugün yapılan etkinlikte bu konular ve çözümleri üzerine istişarelerde bulunduk ‘’ sözlerini sarf etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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