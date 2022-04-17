Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen pazar esnaflarından Hasan Karyağdı (54) otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, MilasBodrum Karayolu Baharlı Kavşağı’nda meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Karyağdı’ya MilasBodrum istikametinde hareket eden E.E. yönetimindeki 48 ACA 677 plakalı araç çarptı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karyağdı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan üzücü olayın ardından araç sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.