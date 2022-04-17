Bodrum'da orman ve makilik yangını (2)



6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da orman ve makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızıyla yayıldı. Yangına 10 arazöz, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda sivil toplum gönüllüsü müdahale etti. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. 6 saat süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre toplam 2,5 hektarlık makilik ve bozuk orman zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

'SABATOJ OLABİLİR'

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Geçen sene vericilerin bulunduğu alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın hızı, yukarıda çok fazla. Şu an itibarıyla büyük bir ölçüde kontrol altına alınmış görünüyor. 10 arazöz müdahale ediliyor, genel itibarıyla yangın kontrol altına alındı. Sabotaj olabileceği şüphesi üzerine duruyoruz. Bununla alakalı güvenlik birimlerimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Alevler, eskiden kalma taş evlerin bulunduğu alana girdi. Ancak bu evlerde yaşayan yok" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Rüzgarın etkisiyle yangın, Yakaköy'den Dereköy Dedeler mevkisine yayıldı. Bölgesel olarak çalışmalar devam ediyor. Bu bölgede çok büyük orman varlığı yok ama değer verdiğimiz makilik alan burası. Yarımadanın tam ortasında el değmemiş bir alan" diye konuştu. (DHA)Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-04-17 11:54:36



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