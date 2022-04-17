Bodrum'da orman ve makilik yangını(3)

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YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Bodrum'da Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkisinde sabah 05.00 sıralarında makilik ve bozuk orman bölgesinde çıkan ve 6 saatte güçlükle kontrol altına alınan yangın, saat 17.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Dumanları ve alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-04-17 18:38:45



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