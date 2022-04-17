Bodrum'da orman ve makilik yangını (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da saat 05.00 sıralarında ormanda çıkan ve söndürüldükten sonra aynı noktada tekrar çıkan yangın, ekiplerin karadan yoğun uğraşları sonrası kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-04-17 19:51:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.