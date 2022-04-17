Havuza düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı (2)

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TORUNUN ACISINA DAYANAMADI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dengesini kaybedip, su dolu yüzme havuzuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yamaç İlhan´ın (3) ardından dedesi Ömür İlhan´da (70) evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Dede-torunun aynı gün hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-04-17 20:01:47



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