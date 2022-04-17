Muğla'da göçmen kaçakçısı 4 organizatör tutuklandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta 21 kaçak göçmen yakalanırken, 6 organizatör gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4´ü tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Köyceğiz ilçesinin Ekincik Mahallesi'nde huzur uygulaması yapıldı. Şüphe üzerine 1 çekici ve 1 otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, Filistin ve Yemen uyruklu 21 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalanırken, 1 lastik bot, 1 deniz motoru, 3 şişirme pompası, 1 mekanik yakıt ikmal pompası, 8 tahta, 4 benzin bidonu ve 1 bot dümeni ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler Marvan Alalewi, Zekeriya İsa, Hasan Koplay ve Muhammet Salih tutuklandı, C.K., ile A.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN
2022-04-17 20:15:51
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