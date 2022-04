Turizmciler 2022’den umutlu MSKÜ Turizm Fakültesi ‘Turizm Haftası’ çerçevesinde Bodrum, Marmaris ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanlarını öğrenciler ile buluşturdu.

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu Moderatörlüğünde “Krizler Karşısında Muğla’da Turizm” paneli gerçekleştirildi. Panele Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal ve Bodrum Otelciler Birliği Başkanı Ömer Faruk Dengiz katıldı.

Turizm Fakültesi öğrencilerine deneyimlerini aktaran Bodrum, Marmaris ve Fethiye turizm sektörü temsilcisi Birlik Başkanları 2016 yılından bu yana yaşanan krizlerin Türk turizmcisi için krizler karşısında çok önemli bir sınav verdiğini ve bu sınavlardan başarı ile çıktığını belirttiler. RusyaUkrayna savaşının pazarda büyük bir eksiklik olduğunu belirten Birlik Başkanları, Rusya’dan ümitlerinin kesilmediğini, 22 Nisan’da Dalaman’a ve ardından Bodrum’a ambargoyu delmeden uçuşların yapılacağını açıkladılar.

“Personel açığımız var”

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, Turizm Fakültelerinin öğrenim takviminin otellerin açılış kapanış takvimine göre uyarlanması gerektiğini belirtti. Uysal, “2016 yılından bu yana sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz otelciler olarak. Bu süreçte bizler çok kötü sezonlar geçirdik. Şu anda çok ciddi bir personel açığımız var. Özellikle ön büro kısmında ciddi bir açık var. Otellerde resesiyonist ile başlayıp, ön büro müdürü ve genel müdürlüğe kadar yollar sizlere açık. Bizim bir talebimiz oldu. Turizm Fakültelerinin öğrenim takviminin otellerin açılış kapanışı takvimine uyarlanması yönünde. Yani 15 Mayıs15 Ekim arasında bir takvime uyarlanması yönünde. Okullar Haziran’da kapanıyor, Bu takvimin turizm sezonuna uyarlanması öğrencisektör işbirliği açısından çok daha önemli olduğunu arzu ediyoruz” dedi.

“Yerli turist yabancıya oranla daha uygun konaklayacak”

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Uysal, Ramazan ayı doluluk oranları hakkında yaptığı açıklamada, “Biz Türkiye Otelciler Federasyonu olarak yeril misafirlerimizi yabancı misafirlerden daha uygun fiyat verme sözünü verdik zaten. Bu sene tüm bölgelerde yerli misafirlerimiz yabancı misafirlerden daha uygun konaklayacak. Geçen iki yıla baktığımızda Türk turizmi, pandemi döneminde veya daha önceki kriz yıllarına baktığımızda Türk turizmini ayakta tutan misafir portföyümüz yerli misafirimizdir. Bayramda dolan ve yüzde 100 doluluğa ulaşan tesislerimiz var. Ancak hala yerimiz var. Fethiye büyük bir bölge. 55 bin turistik yatağımız var. Mayıs ayı başında da tüm tesislerimiz açılmış olacak. Erken rezervasyon indirimleri halen devam ediyor” dedi.

Turizm sektörünün uzun zamandır sorunlarla mücadele ettiğini son 34 sene herkesin arzu ettiği gibi bir turizm sezonu geçiremediğini belirten Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, üst üste gelen sorunların aslında kendi gerçekleri olduğunu, bunun da kendilerine bir bağışıklık sağladığını açıkladı. Türk turizmi yaşanılan sorunların üstesinden gelmesinde büyük bir başarı sağladığını dikkat çeken Deliveli, başta Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifikasyon projesinin çok önemli olduğunu, 2025 günde hazırlanan ve hayata geçirilen bu proje ile pandemide Türkiye sezonu diğer ülkelere göre daha az kayıpla kapattığını açıkladı.

“Rus pazarından umudumuzu yitirmiş değiliz”

Türk turizmi açısından RusyaUkrayna savaşının çok büyük etken olduğunu açıklayan GETOB Başkanı Deliveli, “RusyaUkrayna savaşını göz ardı edemeyiz. 2019 yılında Türkiye’ye gelen Rus ziyaretçi sayısı 7 milyon. Geçen yıl da gelen Ukraynalı misafir sayısı 2 milyon. Topladığınız zaman gerçekten iki pazarın yerine konulması oldukça güç. Rusya için tamamen umudumuzu yitirmiş değiliz. Alternatifler üretilmek üzere. Bununla ilgili 22 Nisan’da Rus yapımı bir SSC 100’ler ile ilk misafirlerin Dalaman’a taşınması ve Nisan sonunda da bir anlaşma neticesi bir blok koltuklarla Dalaman havalimanına misafirlerimizin inmesini bekliyoruz. Mülkiyetinde bulunan uçakların ambargoyu delmeden Rus misafirleri taşıması durumunda 1,5 milyon ile 3 milyon arasında ziyaretçinin tekrar Türkiye’ye taşınması ihtimal dahilinde”

“İç Pazar bizim can simidimiz”

GETOB Başkanı Deliveli yerli turist ile ilgili yaptığı açıklamada, “İç Pazar, yerli misafir bizim için her zaman can simidi olmuştur. Akdeniz’den Ege’ye kadar bütün otelcilerimiz de bunu benimsemiş vaziyettedir. Bizim bölgemizde otelciler mümkün olduğunca bu fiyat artışlarını sübvanse etmeye, fiyatları yansıtmamaya özen göstermiş vaziyette. Bu fiyat artışlarını elimizden geldiğince sübvanse edip yerli misafirlerimize az yansıtıp enken rezervasyon indirimini de uzatabildiğimiz kadar uzatıp cazip hale getirmeye çalışıyoruz ve şu anda Ramazan ayı içinde bölgemiz rezervasyon almaya devem etmekte. Dolayısı ile iç Pazar yine bu sene bizim önemli bir kaynak pazarımız olacak. Kesinlikle bu pazar ve bu pazarın büyümesi önümüzdeki yıllar içeresinde devam edecek” dedi.

"Bodrum yerli turist rezervasyonları çok iyi"

Bodrum’un yerli turist açısından sıkıntı yaşamayacağını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Rezervasyonlar açıkçası iyi durumda. Bu konuda bir sayı vermem doğru olmayabilir. Ama sonuçta iyi durumda olacağımızı düşünüyoruz. Rusya 22 Nisan’dan sonrası Türk Hava Yolları ya da Pegasus gibi uçakların Bodrum’a gelmesi söz konusu. Görüşmeler hala devam ediyor. Her şey bitmiş değil” dedi.

“MSKÜ turizm sektörünün tam ortasında yer alıyor”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Topaloğlu, turizm sektöründe görev yapacak öğrencilerin mezun olduktan hemen sonra otellerde Müdür veya Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamalarının mümkün olmadığını, kademe kademe bu görevleri yürütmelerinin kendileri açısından daha sağlıklı olacağını belirtti. Prof. Dr. Topaloğlu, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin Turizm Fakültesi sektörün tam içinde ve göbeğinde yer alıyor. Burada lokasyon avantajımız var. BODER ile bir protokol imzaladık. Öğrencilerimizin iş bulması ve staj yapmaları noktasında onlarla protokol yaptık. Ben gururla şunu söylemek isterim ki, öğrencilerimizden hiçbir zaman ben iş bulamadı diye bir talep gelmedi” dedi.

