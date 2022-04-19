Bodrum'daki orman yangınına 3 tutuklama (2)

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıkan ve 2.5 hektar alanın tahrip olduğu yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Yılmaz T. 'kasten yangına sebebiyet vermek', Özkan Ö. ve Serdar D. ise 'taksirle yangına sebep olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-04-19 19:25:37



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