'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı



Davut CAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü (SGG) başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nde tatbikatı takip ediyor.

Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de 11 Nisan'da eş zamanlı başlatılan 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Marmaris'te başladı. Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapılacak. Toplam 45 deniz ve hava unsurunun da katıldığı tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nden takip ediyor.

Seçkin Gözlemci Günü'nü 15 ülkenin ateşesi de takip edecek. Bakan Hulusi Akar'ın bulunduğu fırkateyn, TCG Salihreis Fırkateyni'nden 19 pare top atışı ile selamlanacak ardından tatbikat kapsamındaki senaryolar gerçekleştirilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Davut CAN

2022-04-21 10:56:26



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