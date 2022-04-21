Köyceğizli üreticilere, arıcılık faaliyetleri nedeniyle ilaçlama uyarısı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden arıcılık faaliyeti nedeniyle tarım işi ile uğraşan üreticilerin ilaçlama zamanına dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.



Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bahar mevsiminde arıcılık faaliyetlerinin yoğunlaşmasından dolayı üreticilerin dikkati çekilerek uyarılarda bulunuluyor. Yayımlanan açıklamada, “Arılarımızı tarım ilaçlarının zararlarından koruyarak arı ölümlerinin önüne geçmek için ilaçlama zamanına dikkat etmeliyiz. İlaçlama zamanı her ne kadar sabah erken saatlerde ve akşamüstü geç saatte uygun ise de arılara zarar vermemek adına en uygun zaman akşam gün batımına yakın saatlerdir. Tarım ilaçlamaları günün geç saatlerinde yapılmalıdır. Tüm üreticilerimizin dikkatli davranması arılar için büyük önem taşımaktadır” şeklinde uyarı yapıldı.

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