MSKÜ’de İlahi dinletisi MSKÜ Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Üniversite İslami İlimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı işbirliğinde ‘İlahi Dinletisi’ düzenlendi.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı işbirliği ile hazırlanan ‘İlahi Dinletisi’ üniversite AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda izleyicilerle buluştu.

İlahi dinletisi etkinliğine Vali Orhan Tavlı, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Rektör Yardımcıları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İlahi Dinletisinde performans sergileyen koro üyelerinin çoğu İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinden bir kısmı ise Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşuyor. Aralık 2021 tarihinde çalışmalarına başlayan koronun şefliğini Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Sınır, koronun ses eğitimi çalışmalarını ise Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanı Öğretim Görevlisi Özlem Aslan, Koro koordinatörlüğünü İslami İlimler Fakültesinden Öğretim Görevlisi Eyyup Bozlakoğlu üstlendi.

Koro çalışmalarına öncelikle makam tanıtım çalışmaları ile başlanırken, Rast, Hüseyni, Hicaz gibi ana makamların temel özellikleri ve seyir özellikleri tanıtılarak, eser örnekleri dinletildi. Teorik çalışmaların ardından uygulamalı ses eğitimi çalışmalarına başlanırken, ses tekniği açısından öğrencilerin ileriki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel bilgiler paylaşıldı. Ses eğitimi çalışmalarının ardından öğrenilen makamlara dizilerine uygun eserler seslendirildi.

Seslendirilen birçok eserin içerisinden yapılan bir seçki neticesinde ‘İlahi Dinletisi’nin repertuvarı belirlenerek izleyicilerle paylaşıldı. İlahi Dinletisi’nde ayrıca Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi İsmail Kağan Eren ‘Bana Seni Gerek Seni’ isimli Yunus Emre ilahisi ile solo performans ile katkıda bulundu.

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