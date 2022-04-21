'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris'te başladı (2) 



BAKAN AKAR TCG KEMALREİS'TE

'Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin TCG Kemalreis fırkateyni ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan ayrılmasıyla başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığına gitti. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, komutanlarla iskeleye geçerek tatbikatın sancak gemisi TCG Kemalreis'e çıktı. Bakan Akar'ın gemiye binişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak 'silistre' adı verilen gemici düdüğü çalındı, 'Sayın Milli Savunma Bakanı gemide' anonsu yapıldı. Tören mangasını selamlayan Akar, daha sonra tatbikata ilişkin brifing aldı. Brifingin ardından TGC Kemalreis 'avara' edilerek limandan ayrıldı. Bakan Akar´ın bulunduğu sancak gemisi için TCG Salihreis´ten topla selamlama atışları yapıldı.

Jenerik senaryo kapsamında gerçekleştirilen Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki tatbikatta 122 gemi ve 41 hava aracı bulunuyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Şaduman UNUTMAZ

2022-04-21 13:49:47



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