Büyükşehir Çocuk Korosu İlk Konserini Verdi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında kurulan çok sesli çocuk korusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri çerçevesinde ilk konserini verdi.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında kurulan çok sesli çocuk korosu ilk konserini verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde Yıldız Kenter Sahnesinde düzenlenen konsere yoğun katılım oldu.

Büyükşehir Belediyesi çok sesli çocuk korosu yaklaşık 1 saat 30 dakika konser verdi. Konserde çocuk şarkıları seslendirildi. Veliler ve katılımcılar tarafından çocuk korosu ayakta alkışlandı.

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