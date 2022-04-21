MSKÜ ‘Çocuk Atölye Günleri Çalıştayı’ sergisi açıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Çocuk Atölye Günleri Çalıştayı’ sergisi açıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sanata ilgi duyan 6 okuldan çocukların katıldığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından verilen eğitim sonrası ‘Çocuk Atölye Günleri Çalıştayı’ resim sergisinin açılışı yapıldı.

MSKÜ AKM Fuaye alanında düzenlenen sergi açılış törenine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrenciler ve aileleri katıldı. ‘Doğa’ teması ile öğrenciler tarafından doğadaki malzemeler kullanılarak yapılan sergiye katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Üniversitemiz ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz hemen hemen her alanda işbirliğini sürdürüyor. Bu iletişimin özünde çocuklarımız var. Biz çocuklarımızı iki taraflı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir taraf maddi, diğer taraf manevi. Bugün burada çocuklarımızın ortaya koydukları resim çalışmaları bizim için çok değerli” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek Üniversitelerin en önemli işlevlerinden birisinin toplumla bir bütün olmak, kaynaşmak ve bilgileri toplumla paylaşmak olduğunu açıkladı. Rektör Çiçek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak kreşinden tutun, 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi olarak hayatın her katmanında eğitim veriyoruz. Bugün burada bu misyonun bir parçası olan okulun başlangıcındaki öğrencilerimiz ile güçlerimizi birleştirerek Resimİş öğretmenlerimiz ile Üniversitemizde bir resim çalıştayı yapmayı hedefledik. Sergide gördüğüm kadarı ile çok iyi sanatsal eserler ortaya çıkmış. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Ağaç yaş iken eğilir şiarından yola çıkarak bu çocuklarımızı sanata bu yaşlarda yönlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

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