Yalıkavak’ta denizden 460 kilo atık çıkarıldı

Bodrum Belediyesi’nin bu sene 8'incisini Yalıkavak’ta gerçekleştirdiği 'Deniz Dibi Temizliği' etkinliği çerçevesinde sahil ve denizin dibinden 460 kilogram; plastik, metal, cam, lastik, tekstil ve ahşap atık çıkarıldı.



Bodrum Belediyesi tarafından bu sene 8'incisi gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği etkinliği Yalıkavak’ta gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile dalış ekibi, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.



Öğrenciler sahilde, dalgıçlar deniz dibinde atık temizledi

Öğrenciler sahil temizliği yaparak etkinliğe destek verirken dalgıç ekibi de deniz dibindeki atıkları temizledi. Etkinlik sonunda toplamda 460 kg plastik, metal, cam, lastik, tekstil ve ahşap atık denizden ve kıyıdan temizlendi.



Başkan Aras, öğrencilerle birlikte çıkarılan atıkların etrafında toplanıp doğanın korunmasının önemi hakkında sohbet etti. Çıkarılan atıkların denizlerimizde kaç yıl yok olmadan kaldığını ve bu atıkların deniz canlılarına verdiği zararları anlatan Aras, konuşmasının sonunda etkinliğin sloganı olan 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganını öğrencilerle beraber söyledi.



Deniz Dibi Temizliği etkinliği 27 Nisan Çarşamba günü Gündoğan’da da gerçekleştirilecek.

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