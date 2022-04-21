AK Parti Milletvekili Gökcan’dan 23 Nisan mesajı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan. “Demokrasimizin, milli iradenin ve bağımsızlığımızın sarsılmaz bir simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. Yıl dönümünde başta ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutluyorum” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan yayımladığı mesajında; “Türkiye Büyük Millet Meclisi; demokrasinin, milli iradenin, milli egemenliğin bir tecelligahı olarak 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır ve bugün 102. Yıldönümünü kutlamaktayız. Gazi Meclisimizin açılışı kadim Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türk’ün bileğinin bükülemeyeceği ve asla esaret altında yaşamayacağı tescillenmiştir” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan mesajında şu ifadelere yer verdi.

Yüz yıl önce Anadolu’nun dört bir yanından gelen mebusların katılımı ile dualarla, tekbirlerle, açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, milletimizin ve devletimizin bağımsızlık mücadelesinin merkezi olmuştur. TBMM, yokluklar içinde yaptığımız kurtuluş mücadelesinin içind doğmuş v bir kurtuluş hikayesi olarak tarih sahnesine altın harflerle yazılmıştır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millte geçmesi ile dmokrasimizin v Cumhuriyt’imizin d tmllri atılmıştır. Türkiy Büyük Millt Mclisi’nin kuruluş gününü Gazi Mustafa Kmal Atatürk bir bayram olarak kabul tmiş ve çocuklara armağan etmiştir. Bu da çocuklara göstrdiği dğrin, milltin duyduğu inancın v svgisinin bir göstrgesidir. TBMM’nin 102. açılış yıldönümünü, millet ve devlet olarak her yıl olduğu gibi büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Destansı Türk tarihinde ve bir asır önce de defalarca karşılaştığımız iç ve dış tehditlere ve son dönemde yaşadığımız FETÖ terör örgütünün darbe girişimine rağmen sarsılmadık, dimdik ayaktayız. Dört bir yandan işgale uğramış, yokluklar içinde bir kurtuluş savaşı vermiş ve yeni bir devlet kurmuş bir tarihe sahibiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kenetlenen aziz milletimiz modern Türkiye Cumhuriyetini inşa etmiştir. Bizler de atalarımızdan aldığımız bu mirasa sahip çıkmaya, şanlı bayrağımızı daha yükseklere çıkartmaya kararlıyız. Liderimiz Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da hedef olarak belirlediği gibi ülkemizi ve milletimizi parlak bir gelecek beklemektedir. 23 Nisan Ulusal Egmnlik v Çocuk Bayramının svincini yaşamamızı sağlayan TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kmal Atatürk’ü, birinci Mclisimizin kahraman üylrini v bu uğurda canlarını ortaya koyan şhit v gazilrimizi saygı v rahmtl anıyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.