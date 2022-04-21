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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da sahil ve yol kenarları atıktan temizlendi

İHA

Bodrum’da sahil ve yol kenarları atıktan temizlendi

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Bodrum Bahar Temizliği Projesi çerçevesinde Pedasa Antik Kent giriş kapısından başlayarak Cennet Koyu’na kadar uzanan dağ yolu motosiklet ve bisiklet kulüpleri ile denizin dibi de dalgıçlar tarafından temizlendi. Üç saat süren etkinlikte 750 kilogram çöp atık toplandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Bodrum Bahar Temizliği Projesi çerçevesinde Tekerler Dönüyor Bodrum Temizleniyor Etkinliği, Pedasa Antik Kenti ile Göltürkbükü Cennet Koyu arasında gerçekleştirildi.

Üç saatte 750 kilogram çöp atık toplandı
Etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, BMK (Bodrum Motosiklet Kulübü), BODOSK (Bodrum Doğa Sporları Kulübü), BODASK (Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü) ile Mis gibi 1 Bodrum grubu ve çevre gönüllüleri katıldı. Pedasa Antik Kent giriş kapısından başlayarak Cennet Koyu’na kadar uzanan dağ yolu, motosiklet, bisiklet kulüpleri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla temizlenirken, Bodrum Belediyesi Dalgıç Takımı da deniz dibi temizliğini gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren temizlik etkinliğinde doğadan ve deniz dibinden 750 kilogram çöp atık toplandı. Cam şişeler, teneke kutular, lastik tekerlekler, metal atıklar, plastik atıklar ve diğer atıklar, Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Bodrum bahara hazırlanıyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla daha önce yapılan bahar temizliğini tekrar başlattıklarını ifade eden Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:
“Sayın Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatıyla Bodrum’da daha önceden yapılan bahar temizliğini bugün burada tekrar başlattık. Şu an bizimle beraber sporseverler, doğaseverler, bisiklet kulübümüz, motosiklet kulübümüz bu etkinliğe destek verdi. Biz, burada bir farkındalık etkinliği için bulunmaktayız. Şu an Pedasa Antik Kenti’ndeyiz. Buradan Göltürkbükü’ndeki Cennet Koyu’na kadar gideceğiz. Doğada olmaması gereken plastik, cam ve diğer atıkları toplayacağız. Önemli olan doğayı kirletmemek, çevremizi kirletmemek. Şu an burada bulunan doğaseverlere ve sporseverlere çok teşekkür ediyorum. Siz basın mensuplarına sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bodrum bahara hazırlanıyor, Bodrum sezona hazırlanıyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

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