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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler tiyatroyla buluşmaya devam ediyor

İHA

Bodrum Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz tiyatro etkinliği, her hafta salı günü, yoğun katılım ile sürüyor.

Öğrenciler tiyatroyla buluşmaya devam ediyor

Bodrum Belediyesi’nin öğrencilere ücretsiz tiyatro etkinliği, her hafta salı günü, yoğun katılım ile sürüyor.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliği ile başlatılan “Öğrencilere Ücretsiz Tiyatro Programı” Belediye Şehir Tiyatrosu’nda devam ediyor. Program çerçevesinde, Harikalar Mutfağı adlı çocuk oyunu her hafta salı günü ücretsiz olarak öğrencilerle buluşturuluyor.

Bu hafta ise Mumcular Fuat Erten, Güler Mustafa Kızılağaç, Bitez Gülümser Mehmet Danacı, Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu öğrencilerinden oluşan 450 kişilik grup bütün koltukları doldurdu. Küçük yaşta kültür ve sanatla tanışan insanların ilerideki yaşantılarında da olumlu yansımalar olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bizler, çocuklarımızı ve onların geleceklerini çok önemsiyoruz. Sağlıklı bireyler olmaları, toplumsal farkındalığa sahip vizyon sahibi yurttaş olmaları ve bu topraklara sahip çıkarak çalışan, üreten bir nesil için gençlerimizin önünü açıyor, onların her türlü taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bodrum Belediyesi’nin Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı proje doğrultusunda ücretsiz olarak gösterimi yapılan Harikalar Mutfağı’nı Mayıs ayı sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu sayede toplamda 3 bin 500 öğrenciye ulaşmış olacağız” dedi.

Her hafta olduğu gibi oyun öncesi çocuklara hitap eden Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, birçok öğrencinin ilk kez tiyatroya gelme heyecanını, onlarla sohbet ederek giderdi. Konuşmalarında, tiyatronun nasıl izleneceğini de kısa anlatımlarla öğreten Akşen, oyun bitimine kadar minik izleyicilere eşlik etti.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin, “Çok gururlanıyoruz elbette. Gelecek sezonda da yeni çocuk oyunumuz Orman Şövalyeleri’ni aynı sistemle oynamayı programlıyoruz.” diyerek, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

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