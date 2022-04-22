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Milas'ta Kumar Operasyonu Milas’ta kumar operasyonu düzenlendi 11 kişi hakkında işlem yapıldı

İHA

Milas'ta Kumar Operasyonu Milas’ta kumar operasyonu düzenlendi 11 kişi hakkında işlem yapıldı

Milas’ın Hacıapti Mahallesi’nde bulunan bir kahvehaneye Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar operasyonu düzenlendi.
Kahvehanenin arka bölümünde perde ile kapatılan alanda 11 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.
Ekiplerce 28 bin 700 TL, Bin dolar ve 50 Euro’ya el konulurken, şahıslar hakkında adlı işlem başlatıldı.

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