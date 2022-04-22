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Köyceğiz'de Başkan Ceylan’ın koltuğuna Bekir Dalaman oturdu

İHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Hamitköy Nusret Akbaş İlkokul ve Ortaokul öğrencileri Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ı makamında ziyaret etti.

Köyceğiz'de Başkan Ceylan’ın koltuğuna Bekir Dalaman oturdu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Hamitköy Nusret Akbaş İlkokul ve Ortaokul öğrencileri Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı makamında ziyaret etti.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan makam koltuğunu, Hamitköy Nusret Akbaş İlkokulu öğrencisi Bekir Dalaman ‘a devretti. Neşeli anların yaşandığı ziyarette, makam koltuğuna geçen Bekir Dalaman, günün anlamına dair duygu ve düşüncelerini paylaştıktan sonra Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü ile telefon bağlantısı kurup ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çocukların bayramını kutlayan Başkan Ceylan, “Sevginin, masumiyetin, kardeşliğin ve barışın temsilcileri olarak dünyaya en anlamlı gözleriyle bakan, geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımızla gurur duyuyor,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Makam ziyareti sonunda, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ziyarette bulunan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi ve Hamitköy Nusret Akbaş İlkokulu´ndan gelen misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektirerek uğurladı.

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