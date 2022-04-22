Datça Akçabük Koyu’nda erkek cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Datça ilçesi Akçabük Koyu’nda denizin içinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Datça Palamutbükü Sahili Akçabük Koyu’nda denizin içinde bir kişinin cansız şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler denizin içindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin Fırat Koç isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.