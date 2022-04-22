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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da 142 bin hibe fide üreticiyle buluştu

İHA

Bodrum Belediyesi'nin "Tarımsal Hibe Programı" nedeniyle 142 bin yazlık sebze fidesi üretici ile buluştu.

Bodrum’da 142 bin hibe fide üreticiyle buluştu

Bodrum Belediyesi’nin “Tarımsal Hibe Programı” nedeniyle 142 bin yazlık sebze fidesi üretici ile buluştu.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yazlık sebze fidesi hibe dağıtım etkinliği, Bahçeyaka Mahallesi’nde bulunan Tarım ARGE ve Yerel Tohum Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Tayfun Yılmaz, belediye meclis üyeleri, Karaova bölgesi muhtarları, TARKO yöneticileri ve üyeleri, üreticiler ile vatandaşlar katıldı.

Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve üretime teşvik amacıyla “2022 Yılı 2.Tarımsal Hibe Programı” çerçevesinde yazlık fide hibe dağıtımı gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi üreticilere destek olmak için 142 bin yazlık sebze fidesi hibe etti.

Törende konuşan Tayfun Yılmaz, “Bodrum özüne dönüyor sloganı ile başladığımız üreticiyi desteklemek adına yaptığımız hibelerin bugün 5. sini gerçekleştiriyoruz. Bunların 3 tanesi yazlık fide, 2 tanesi kışlık fide hibesi. Bugün itibari ile toplamda, 700 bin fideyi üreticimizle buluşturmuş olduk. Bugüne kadar, 462 üreticimize 300 ile 600 fide arasında fide, Bodrum Belediyesi tarafından hibe edilmesinin gururunu yaşıyoruz. Domatesin kilosunun 20 liradan aşağı olmadığı, biberin kilosunun 25 liradan aşağıda olmayan bir pazarda, 142 bin fideyi gerçek üretici ile buluşturmak üreticilerimize kattığımız önemli bir destektir. Bodrum Belediyesi olarak üreticimizin yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bu anlamlı faaliyeti gerçekleştirmemizde ön ayak olan, bizleri destekleyen Başkanım Ahmet Aras’a teşekkür ederim” dedi.

Karaova’nın ciddi bir tarım potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Başkan Aras, törende yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Öncelikle ben arkadaşlarıma teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Çünkü burada konuşabiliyorsak ve 142 bin fideyi üretici ile buluşturuyorsak bu çalışma arkadaşlarımızın başarısıdır. Karaova’nın önemini biliyoruz, Karaova tarım konusunda ciddi bir potansiyele sahip. Kültür konusunda, toprak konusunda, çok büyük potansiyelimiz var, bunun farkında olmak lazım. Ben gençlerimizi gördüğümde her zaman, şunu tavsiye ediyorum, bu toprakla yoğrulmuş, bu kültürü bilen çocuklarımıza şunu söylüyorum: İnsan her şeyden vazgeçer eğlenceden vazgeçer, tatile gitmez, kıyafet almaz; kıyar, yamar, giyer ama gıdadan vazgeçemez. Gıda bizim temel ihtiyacımız, su gibi hava gibi gıda temel ihtiyaçtır. O yüzden gıda hiçbir zaman ölmeyecek. Siz sağlıklı iyi gıda üretirseniz her zaman bunun pazarı bulunur. Bu günlere gelmemizdeki sebep toprakla haşır neşirliğimizdendir. Toprak insanı eğitir şekillendirir. İnsan doğanın bir parçasıdır. Aşık Veysel’imiz de demiştir: “Benim sadık yarim kara topraktır” demiştir.

Başkan Aras “Topraklarımıza sahip çıkmalıyız”
Başkan Aras konuşmasının devamında şunları kaydetti; “Değerlerimize sahip çıkmalıyız. Karaova’da her şeye sahip çıkmalıyız. Bu topraklar bize atalarımızdan tarihten miras kalan topraklar, toprağınızdan kopmayın. Biz belediye olarak sizlere her türlü imkânın kapısını açmış durumdayız. Yap, üret, satamıyorsan alacağız. Bizim de sosyal yardım sistemimiz var. Belediyenin de böyle bir görevi yetkisi var hiçbir kimsenin ürünü tarlasında kalmaz. Pazar yerlerinde üretici pazarlarını açalım. Bodrum pazarları haftada bir gün koskoca 23 dönümlük yerler bir gün kullanılıyor. Öbür günler boş. Her gün açılsın pazar yerlerimiz. Pazar yerlerini her gün açmak isteyen gelsin. Her gün orası sizin gelin açın. Pazar yerlerini gelin kullanın. 7 gün açık kalsın. Yerel esnafa sahip çıkmak zorundayız. Yerel üreticiye sahip çıkacağız. Gelin Yalıkavak’ın, Bodrum’un, Gümüşlük’ün, Turgutreis’in en değerli yerinde size hazır dükkân. Gelin, satın ürünlerinizi. Her gün açık kalsın pazarlarımız. Gıdanın, tarımın önü açık. Kesinlikle kapanmaz. Ölümsüzdür. O yüzden buna destek vermeye bizzat devam edeceğim ben de şahsen bir taraftan da tabii ki belediyenin bütün imkanları ile üreticimizin yanında olacağız” dedi.

Daha sonra alfabetik sıra ile üreticilere domates, patlıcan, biber, salatalıktan oluşan fideler hibe edildi.

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