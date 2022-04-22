Gülşen bayram finalini Bodrum'da yapacak

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Kış sezonu boyunca verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren Türk Popunun yıldızı Gülşen, Bayram programının son günü 7 Mayıs ta Bodrum Azka Otel'de sahne alacak.

''Azka Bayram Konserleri'' sebebiyle Bodrum'da sahne alacak olan başarılı sanatçı, performansıyla unutulmaz bir bahar akşamına imza atacak. Sahne enerjisiyle herkesi mest eden ve şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Gülşen, muhteşem konseriyle Ege'de sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine taşıyacak.

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