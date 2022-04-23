Muğla'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. 22 Nisan'da Menteşe'deki Olgunlaşma Enstitüsü önünden start alan kortejle başlayan kutlama programı, 23 Nisan'da çelenk sunma töreninin ardından Menteşe Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Protokolün katıldığı etkinlikte çocukların gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.



Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı sabah 9.00'da çelenk sunma töreni ile başladı. Törenin ardından saat 10.00'da Menteşe Atatürk İlkokulu bahçesinde etkinlik düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı. Çay, "23 Nisan sevgiye, barışa, bilime ve teknolojiye açılan aydınlık kapıdır. Bir milletin gelişmişlik düzeyi çocuklara verilen değerle ölçülür. Yarınlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek biz öğretmenlerin asli görevidir" dedi.



Ardından Emirbeyazıt İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mira Asel Bülbül tüm öğrenciler adına konuşma yaptı, Muğla BİLSEM Çocuk Korosu sahne aldı. Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Protokolün katıldığı etkinlikte çocukların gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

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