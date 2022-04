“Caretta Carettaların anası” Kaptan June hayatını kaybetti

“Caretta Carettaların annesi” olarak bilinen ve Muğla'nın dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda Caretta Caretta'ların yaşam alanlarının korunması için verdiği mücadele nedeniyle tanınan June Haimoff 100 yaşında hayatını kaybetti.

1922 yılında İngiltere’de doğan ve 35 yıldır Muğla Dalyan’da yaşayan ‘Kaptan June’ ismiyle tanınan June Haimoff’un hayatını kaybetti.

Uluslararası düzeyde çevreci eylemlere imza atan ve nesli tükenme tehlikesinde olan Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarının korunması için verdiği mücadele nedeniyle “Caretta Carettaların Annesi” olarak bilinen Kaptan June, geçtiğimiz ay Ortaca Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınmıştı. Bir süre tedavisi devam eden June Haimoff ardından taburcu edilmişti. Kaptan June, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaptan June’un cenazesi Çandır Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1975’ yılında Muğla’ya geldi

1922 yılında İngiltere’nin Essex şehrinde doğdu. Ünlü bir petrol mühendisi olan babasının işi nedeniyle çocukluğu Uganda, İran ve Irak gibi ülkelerde geçti.

Gençliğinde opera şarkıcısı olmak için müzik, dans ve bale okuluna gitti, daha sonraları yağlı boya resim çalışmalarına başladı. İki evlilik yaptı. Haimoff soyadını taşıyan ikinci eşi ile ABD ve İsviçre'de yaşadı. Dünya jet sosyetesinde yer aldı. İkinci eşinden ayrıldıktan sonra satın aldığı bir balıkçı teknesi ile Ege Denizi'nde seyahat etti. Bu sırada Yunanistan'da 20 yılını geçirdi.

İlk olarak 1975 Temmuz’unda Muğla’nın Dalyan sahilindeki Ekincik Koyu'na geldi. Bölgeye hayran kalan June Haimoff sonraki süreçte tatilini geçirmek için sürekli bu bölgeye geldi. 1986 yılında Dalyan'a gelişinde ise İztuzu Plajı'nda teknesinin yanı sıra, sahilde bulunan bir barakada yaşamaya başladı. Burada geceleri yumurta bırakmak için kumsala gelen caretta caretta'larla karşılaştı. Nesli tükenmeye yüz tutmuş bu kaplumbağalarını gözlemleyen ve Carettalar hakkında araştırma yapan Kaptan June, o dönemde Caretta caretta'ların yuvalama ve yaşam alanı olan İztuzu Sahili'nde yapılmak istenen otele karşı uluslararası kampanya başlattı ve dünyanın ilgisini bu İztuzu plajına çekti.

Ankara'da dönemin başbakanı Turgut Özal ile görüşen June Haimoff, Özel Çevre Koruma Kurumu'nun kurulmasında önemli rol oynayan isimler arasında gösteriliyor.

Bu mücadelenin ve kazanılan başarının öyküsünü 2002 yılında Britanya'da yayınladığı "Captain June and the Dalyan Turtles" kitabında anlattı. Kitap aynı yıl "Kaptan June ve Kaplumbağalar" adı altında Türkçeye de çevrildi. June Haimoff ayrıca 2003 yılında geliri caretta caretta'ların korunması amacıyla kullanılmak üzere tek şarkılık CD yaptı.



2009’da Türk vatandaşı oldu

Dalyan bölgesinde "Kaptan June" olarak bilinen June Haimoff halen uzun yıllar Köyceğiz Gölü, Dalyan ve çevresinin caretta, günlük ağaçlarının kurtarılması başta olmak üzere doğa için mücadele etti. Adı Büyükşehir yasası öncesi belediye olan Dalyan Belediyesi tarafından bir sokağa verildi.

2009 yılında Türk vatandaşı olan June Haimoff, 2011 yılında da kısa adı Kaplumbağa Vakfı olan, Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı’nı tescilledi.

June Haimoff ayrıca, Birleşik Krallık kraliçesi 2.Elizabeth tarafından 2011 yılında, 1350 ismi kapsayacak şekilde yılda iki kez yayınlanan "Britanya Onur Listesi" (British New Year's Honour's List) içinde yer aldı.

