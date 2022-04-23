Köyceğiz Anaokulu’nda coşkulu kutlama

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Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını neşe içinde kutladı.



Düzenlenen kutlama etkinliğine öğrencilerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Program Köyceğiz Anaokulu Müdürü Şengül Yaşar’ın günün anlam ve önemini anlatan konuşması ile başladı. Etkinlikte minikler şiirler okudular, dans, folklor ve ritim gösterileri sundu. Minikler bayram kutlamalarında ailelerine bütün hünerlerini sergiledi. Miniklerin gösterileri ilgiyle izlenirken, seyircilerden büyük alkış aldı.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesinden sonra program sona erdi.

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