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Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora: Amacımız Türkiye'ye golfü yaymak

DHA

Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora: Amacımız Türkiye'ye golfü yaymak


Fırat AKAY/ BODRUM, (DHA)Bodrum´da iki gün sürecek TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu başladı. Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının sağlanması, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmalarının sağlanması ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla yapılan turnuva büyük heyecanla açıldı. Federasyon olarak altyapıyı güçlendirmek için çalışmalar yapıldığını söyleyen Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, "Tüm amacımız hem altyapıyı güçlendirmek hem de Türkiye´ye golfü yaymak" dedi.
Türkiye Golf Federasyonu tarafından ilk defa organize edilen ve 4 ayaktan oluşan TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu´nun 1´inci Ayağı Limak ana sponsorluğunda Bodrum´da başladı. 2 gün sürecek Golf Turuna 11 kulüp, 18 takım olmak üzere 144 kişi katıldı. 18 çukurlu Bodrum Regnum Golf Country Golf Sahası'nda yapılan turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Golf Turu´nun ilk günü kıyasıya mücadeleyle devam ederken, yarışlar akşam saatlerinde sona erecek.
Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü'nün katıldığı organizasyon, Süper Tur ve 1´inci Tur olarak iki farklı kategoride düzenleniyor.
"TÜM AMACIMIZ ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE GOLFÜ TÜRKİYE'YE YAYMAK"
Organizasyonla ilgili açıklama yapan Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, "Federasyon olarak düzenlediğimiz ilk kulüpler arası turnuva. Buradaki amacımız tüm kulüplerin dostluğunu, arkadaşlığını pekiştirmek. 4 ayaktan oluşan turnuvanın ilk ayağını Bodrum´da oynuyoruz. Diğer ayakları Ankara, İstanbul ve Antalya´da oynayacağız. Toplam 11 kulüp, 18 takım olmak üzere 144 kişi katıldı. Ana sponsorumuz Limak, federasyon olarak Limak Holding'e çok teşekkür ederiz. Federasyon olarak ben aynı zamanda altyapıdan da sorumluyum. Altyapı olarak birçok teşvik programlarımız var. Amacımız hem altyapıyı güçlendirmek ve Türkiye´ye golfü yaymak" diye konuştu.
"GOLF SAHALARI ANADOLU'NUN BİRÇOK İLİNE YAYILMALI"
Turnuvaya katılan Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, "18 golf kulübü katılmış, 144 golf sporcusu katılıyor. Bugün ilk ayağı oynanıyor. Hava çok güzel, Bodrum´daki 18 çukurluk golf sahası çok güzel. Bunu yapanlara başta Fikret Öztürk olmak üzere hepsine çok teşekkür ederim. Bütün golf severler burada güzel bir gün yaşadı. Yarın da oynayacağız ve bu şekilde ilk ayağı bitmiş olacak. Kulüpler arasında büyük bir mücadele var ve mücadelenin sonunda iyi golfçüler çıkacak ve kazananlara federasyonumuz ödüllerini vermiş olacak. Şehirler olarak Antalya golf sahaları olarak çok avantajlı. Bunun yanında İstanbul´a baktığımızda neredeyse 20 milyona yaklaşan bir nüfus ama golf sahalarına baktığımız zaman 3´ü, 4´ü geçmiyor. Bence golf sahalarını Anadolu´nun birçok iline de yayılması gerektiğine inanıyorum. Anadolu´da ekonomik ve nüfus olarak çok büyük illerimiz var. Bu illerde golf sahaları yapabilirsek Türkiye´de birçok iyi golfçünün yetişeceğine ve dünyada bizim ismimizi duyuracağına inanıyorum. Turizm Bakanımız geçenlerde açıklama yaptı, Çeşme´de de aynen Antalya Belek´te olduğu gibi golf sahalarının çok olacağı bir turizm kompleksi yapmayı devletimiz düşünüyor. İnşallah bu yatırımlar yapılır ve golf sahaları açılır. Böylece Türkiye´de daha çok golfçü yetişebilir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Golf sahasından detay
-Takımlardan detay
-Turnuvadan detay
-Nihat Özdemir röportaj.
-Mehmet Dora röportaj.
-Genel ve detay görüntü DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY
2022-04-23 17:01:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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