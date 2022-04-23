Caretta Carettaların annesi June Haimoff'tan acı haber (2)

VASİYETİ ÜZERİNE SON YOLCULUĞUNA İSLAMİ USULLERLE UĞURLANDI
Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan beldesindeki evinde yaşamını yitiren 'Caretta Carettaların Annesi' olarak tanınan İngiliz çevreci June Haimoff, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı. Haimoff'in cenazesi bugün öğle saatlerinde evinden alınıp, vasiyeti üzerine Dalyan Merkez Camisi'ne getirildi. Burada İslami usullere göre düzenlenen cenaze törenine Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Öztürk, Haimoff'un yakınları ve çevreciler katıldı. Kılınan namazın ardından Haimoff'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi daha sonra bir tekneye konulup, Dalyan Kanalı'nın karşı kıyısındaki Köyceğiz ilçesinin kırsal Çandır Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, yine vasiyeti üzerine toprağa verildi. Haimoff'un yakın arkadaşı Abidun Kurt, acılarının büyük olduğunu belirtip, "Kaptan June, sağlığında bana, "Öldüğümde beni Kaya Mezarları'nın altında bulunan Çandır Mezarlığı'na İslami usullere göre gömün' demişti. Bu vasiyeti yerine getirildi" dedi.Süleyman İLTER/ ORTACA (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER
2022-04-23 18:34:46
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