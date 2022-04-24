Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Çil / DATÇA(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça'nın 177,37 kilometre açığında, saat 07.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. 16,26 kilometre derinlikteki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet Çil

2022-04-24 10:25:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.