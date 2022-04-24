Bodrumspor - İnegölspor: 0-0

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Adem Şahan (xx), Mahmut Gülle (xx)
BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) Süleyman Özdamar (xx), Üzeyir (xx) (Dk. 77 Halil İbrahim x), Onur (xxx), Bahadır (xx) (Dk. 59 Yekta xx), Samet (xxx), Seçkin (xx) (Dk. 67 Oğuzhan x), Burhan (xx), Celal (xx), Cenk (xxx), Erdem (xx) (Dk. 77 Ali Eren x)
İNEGÖLSPOR: Sercan (xxx) İbrahim (xx), Serkan (xxx), Fatih (xx) (Dk. 79 Furkan x), Bahadır (xx) (Dk. 90 Bünyamin), Kadir (xx), Aykut (xxx), Gülhan (xx) (Dk. 61 Emir x), Ersel (xx), Serhat (xxx), Yunus Emre (xx)
SARI KARTLAR: Onur (Bodrumspor), Fatih (İnegölspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off oynamayı önceki hafta garantileyen Bodrumspor evinde konuk ettiği İneölspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Bodrumspor 71 puana, İnegölspor ise 50 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY
2022-04-24 17:10:59
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