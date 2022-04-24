Botları batmak üzere olan düzensiz göçmenler kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'a yasa dışı geçiş hazırlığındaki bir grup düzensiz göçmen, Ölüdeniz açıklarında içerisinde bulundukları lastik botun su alması üzerine yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.