Muğlaspor - Ortaca Belediyespor maçında saha karıştı



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - Bölgesel Amatör Lig'de Muğlaspor ile Ortaca Belediyespor arasında oynanan baraj maçı sonrası iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Muğla Atatürk Stadı'nda ev sahibi ekip Muğlaspor'un Süper Amatör Lig'den gelen Ortaca'yı 2-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'de kaldığı maç sonrası saha karıştı. Birbirlerine uçan tekme ve yumruklarla saldıran iki takım oyuncularının kavgasına teknik heyetler ve saha kenarındaki görevliler de dahil oldu. Tribünler bu esnada sahaya yabancı maddeler yağdırdı. Çevik kuvvet ekipleri araya girerek kavgayı güçlükle yatıştırdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İki takım arasında yaşanan kavgadan görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-04-24 19:03:20



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