Köyceğiz’de ikinci el pazarı bu hafta erken kuruldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel olarak her ayın son Pazar günü vatandaşlara kapılarını açan 2. El Pazarı bu ay Ramazan Bayramı dolayısıyla bir hafta erkene alındı.



Her ayın son Pazar günü kurulan 'Köyceğiz 2. El Pazarı' Nisan ayında Ramazan Bayramı dolayısıyla bir hafta öne alındı. Renkli bir ürün yelpazesi sunan pazarda, el sanatları konusunda emek verenlerin ürünlerinin de değerlendiriliyor. 2. el eşya sahipleri, sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çeken 'Köyceğiz 2. El Pazarı'nda satmak istedikleri ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar bu hafa pazara yoğun ilgi gösterdi.

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