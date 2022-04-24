Pencereden düşen Selim, hastanede yaşamını yitirdi



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen 2 yaşındaki Selim Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Selim'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fethiye'nin Babataş Mahallesinde meydana geldi. Ramazan-Fulya Çetinkaya çiftinin çocukları Selim Çetinkaya, oturdukları 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye kaldırılan Selim'in durumu ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Selim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Ramazan-Fulya Çetinkaya çifti, sinir krizi geçirdi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Selim'in cenazesi, Seydikemer ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-04-24 20:53:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.