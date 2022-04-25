Yelkenli Yarışlarında derece elde ettiler

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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 14’üncü Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi. Üniversite öğrencilerinin katılımıyla Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, 15 takımdan 250 öğrenci mücadele etti.

Üniversiteli öğrencilerin yelkenle tanışması ve gençlere deniz sevgisinin aşılanması amacıyla düzenlenen 14’üncü Nurolbank Campus Cup Yelkenli Yarışları tamamlandı. İki gün süren yarışlarda 15 takımdan 250 öğrenci IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele verdi. Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden üniversiteler arasında Doğuş Üniversitesi de yer aldı.

İlgiyle takip edilen yarışlarda dereceye giren takımlara kupaları Marmaris Uluslararası Yat Kulübü bahçesinde gerçekleştirilen törenle verildi.

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