Bodrum Müzayede’nin yeni rotası Kırklareli

Bodrum Müzayede ve Kırklareli Belediyesi organizasyonuyla, Kırklareli tarihinde ilk kez bir müzayedeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Bodrum Müzayede’nin sahibi Sertaç Ay tarafından sunumu yapılacak müzayede; 15 Mayıs Pazar günü, Kapalı Pazar Yeri’nde 14.00’te başlayacak. Müzayedede eşyalarının satışa çıkmasını isteyenlerin 13 Mayıs’ta ürünlerini teslim etmesi gerekiyor. 14 Mayıs’ta ise müzayedede satışı yapılacak ürünler sergilenecek. Müzayedede, antika ürünlerden vintage ve retro objelere kadar bir dizi eşya yeni sahiplerini bulacak.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sertaç Ay; Marmaris ve Bodrum’dan sonra Kırklareli’de de bir ilke imza atacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Ay, “Mutlu İnsanlar Kenti’nde müzayede yapma fırsatını sunduğu için Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na teşekkürlerimi sunarım. Katılımın yoğun olduğu, keyifli bir mezat gerçekleştireceğimize inanıyorum.” dedi.



Ay, Kırklareli’de müzayede yapma konusunda desteklerini esirgemeyen Emekli Jandarma Albay Ercüment Bayraktar’a da teşekkür ederek sözlerine son verdi.

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